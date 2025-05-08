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David Beckham Satın Aldı Salford City

DAVID BECKHAM VE GARY NEVILLE’IN YENİ GÖREVİ

Eski İngiliz futbolcular David Beckham ve Gary Neville, İngiltere’nin 4. Futbol Ligi’nde mücadele eden Salford City Kulübü’nü satın aldı. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yeni dönemde ABD’li iş insanı Declan Kelly ile İngiliz yatırımcı Mervyn Davies’in eş başkan olarak görev alacağı belirtildi.

BECKHAM’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami’nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada “Çocukluk yıllarımın Salford’da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğumu” ifade etti. Salford City, sezonu 69 puanla 4. Futbol Ligi’nde 8. sırada tamamladı.

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