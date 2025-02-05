David Sacks’tan Bitcoin Rezervi Açıklaması

BİTCOİN REZERVİ HAKKINDAKİ GÜNDEMLER

Beyaz Saray’ın yapay zeka ve kripto para danışmanı David Sacks, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubunun öncelikli konularından birinin Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacağını duyurdu. Sacks, ABD Kongresi üyelerinin katıldığı basın toplantısında dijital varlıklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sacks, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği ilk haftalarda kripto ile ilgili bir kararname imzaladığını hatırlatarak, yönetimin politikasının dijital varlıklar ve blok zinciri teknolojilerinin sorumlu bir biçimde büyümesini desteklediğini ifade etti.

KRİPTO PARA ÇALIŞMA GRUBU VE DÜZENLEMELERİ

Sacks, Trump’ın kripto para birimleri üzerine bir çalışma grubu kurduğunu ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Kripto Görev Gücü oluşturulduğunu açıkladı. Kurulacak düzenlemelerin hedefinin Trump’ın kararnamesindeki görevleri yerine getirmek olduğunu belirten Sacks, “Sabitcoinler dahil olmak üzere dijital varlıkların ihracını ve işleyişini yöneten bir federal düzenleyici çerçeve geliştireceğiz.” dedi. Ayrıca, yatırımcıların düzenlemeler konusunda netlik talep ettiğine dikkat çekti. Sacks, “SEC’in kripto varlıklarla ilgili kurallarının ne olduğunu belirtmeden ancak yine de kripto şirketlerini hedef alan dört yıllık bir zulüm döneminden çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sacks, bu yaklaşımın geleceğin önemli teknolojisinin ülke dışına taşınması anlamına geldiğini savunarak, ilgili inovasyonların ABD’de tutulmasının önemini vurguladı. “Finansal varlıklar, her analog endüstrinin dijital hale gelmesinde olduğu gibi, dijital olmaya mahkum. Bu değer oluşumlarının ABD’de gerçekleşmesini istiyoruz.” dedi. Ayrıca, bu durumun tüketicilerin korunması açısından da avantaj sağlayacağını belirtti ve bu süreçte düzenleyicilerin faaliyetlerini daha kolay denetleyebileceğini ekledi.

KÖTÜ OYUNCULARLA İYİ OYUNCULARI AYIRMAK

İnovasyonu ülke içine taşımanın iyi oyuncuları kötü oyunculardan ayırmayı kolaylaştıracağını ifade eden Sacks, iyi aktörleri ve inovasyonu teşvik etmek istediklerini, aynı zamanda piyasanın kötü oyunculardan korunmasını amaçladıklarını dikkat çekti. Bu hedeflere ulaşmanın, net tanımlar ve adil kurallar olan piyasa odaklı bir mevzuatla mümkün olacağını düşünüyor. Sacks, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile sabitcoin mevzuatı üzerinde çalışmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Trump’ın talimat verdiği konulardan birinin de “Bitcoin rezervi” fikrinin değerlendirilmesi olduğunu söyleyen Sacks, “İlk ele alacağımız konulardan biri Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacak.” diye ekledi.