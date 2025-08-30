David Ve Victoria Hâlâ Birlikteler

BECKHAM ÇİFTİ TATİLDE BİR ARAYA GELİYOR

David ve Victoria Beckham, son dönemlerdeki ailevi sorunlara rağmen aralarındaki bağın her zamankinden daha güçlü olduğu bildiriliyor. Portofino’da geçirdikleri tatilde, çift birbirleriyle özel anlarını paylaşıyor ve ilişkilerindeki sıkı bağı sergiliyor. Medyada, büyük oğulları Brooklyn Beckham ile gelinleri Nicola Peltz arasındaki gerginlik sıklıkla gündeme gelirken, Beckham çiftinin bu zorlu dönem içinde birbirlerine daha çok yaklaştığı belirtiliyor.

AİLESEL KRİZLERE RAĞMEN GÜÇLÜ BİR BAĞ

Tatillerinde paylaştıkları özel anlar, aile içindeki krizlere rağmen ilişkilerindeki kuvvetli bağı ortaya koyuyor. Bir kaynak, çiftin arasındaki bağın her zamankinden daha kuvvetli olduğunu ve David ile Victoria’nın karşılaştıkları zorluklara rağmen güçlü bir birliktelik sergilediğini aktarıyor. Kaynağın ifadeleri oldukça çarpıcı: “Victoria ve David, çevrelerinde işler zorlaştığında birbirlerine her zaman daha da yakınlaşıyorlar. Victoria, evliliği boyunca zor durumlarla başa çıkmayı öğrendi, ve David’in neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyor.”