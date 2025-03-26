Davinson Sanchez Derbide Oynayacak Mı?

DAVINSON SANCHEZ’İN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez’in Beşiktaş derbisinde sahaya çıkıp çıkamayacağı halen belirsiz. Dünya Kupası Elemeleri sırasında Kolombiya’nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle bilinç kaybı yaşayan Sanchez, ardından Paraguay mücadelesinde kadroya dahil edilmedi.

SAĞLIK EKİBİ DEĞERLENDİRME YAPACAK

Sanchez’in son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilecek. İncelemelerin ardından Galatasaray sağlık ekibi, oyuncunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağına karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekip, Sanchez’in durumunu titiz bir şekilde izliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise oyuncunun derbiye yetişmesini büyük bir umutla bekliyor.