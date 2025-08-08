Davinson Sanchez, Galatasaray’a Bildirdi

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

İç transfer konusunda hızlı adımlar atan Galatasaray, Yunus Akgün’ün ardından Davinson Sanchez’in kontratının yenilenmesi üzerinde duruyor.

PAAZARLIK SÜRECİ BAŞLADI

Sözcü’de yer alan bilgilere göre, Davinson Sanchez şu anda Galatasaray’dan 3.2 milyon euro kazanıyor, ancak yeni sözleşme talebinde 5.5 milyon euro istedi. Sarı-kırmızılı kulüp ile Kolombiyalı stoper arasında müzakerelerin başladığı ve çok kısa süre içinde bu görüşmelerin olumlu bir sonuca ulaşmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

SANCHEZ’İN PERFORMANSI

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 76 maçta görev alarak, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiliyor.