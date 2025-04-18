Davinson Sanchez Gol Attı, 3’e Çıktı

GALATASARAY’IN YILDIZI DAVINSON SANCHEZ’İN GOL SEVİNCİ

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Bodrum FK ile oynanan maçta attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı. Lig mücadelesinin 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılıların 2. golü Davinson Sanchez’in vuruşuyla geldi.

GOL ANI VE SEVİNÇ

Müsabakanın 81. dakikasında, Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada, kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevinciyle sahada yer aldı. Ayrıca, Kolombiyalı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da birer golü bulunuyor.

TARTIŞMA VE ARDINDAN GOL SEVİNCİ

Karşılaşmaya 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kalmayı başardı. Maçın başında Galatasaray’ın attığı ilk golden önce Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz arasında kısa bir tartışma yaşandı. Ancak, golün ardından iki futbolcu bu durumu geride bıraktı ve gol sevinçlerini sarılarak paylaştı.