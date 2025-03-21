Davinson Sanchez’in Sağlık Durumu İyi

KOLUMBİYA’DA SANCHEZ’İN SAĞLIK DURUMU

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez’li Kolombiya, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri’nde Brezilya’ya 2-1 yenildi. Kaleci Alisson Becker ile yaşadığı çarpışmanın ardından sedyeyle kenara alınan Sanchez, sarı-kırmızılı camiayı endişelendirmişti. Deneyimli stoperin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kolombiya, Dünya Kupası Elemeleri’nin bir sonraki maçında Paraguay’ı konuk edecek ve Davinson Sanchez’in sahada olması bekleniyor.

LORENZO’DAN SANCHEZ AÇIKLAMASI

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Sanchez’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 28 yaşındaki stoperin iyi olduğunu ifade eden Lorenzo, “İyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi” şeklinde konuştu. Kolombiya’nın karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Davinson Sanchez, korkutan pozisyonun ardından bir süre yerde kalmış ve sedyeyle oyundan alınmıştı. Lorenzo, Sanchez’in tedavisi sürerken onu oyundan alarak yerine Galatasaraylı diğer futbolcu Carlos Cuesta’yı sahaya sürdü. Oyuna devam etmek isteyen Sanchez, bu değişikliği duyduğunda teknik direktör Lorenzo’nun kararına öfkeyle tepki gösterdi.