Davos toplanıyor

Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüs nedeniyle iki yıldır iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenleniyor.

2 senedir pandemi nedeniyle düzenlenmeyen Dünya Ekonomi Forumu bu yıl düzenlenecek. Bu yıl toplantıya 50 devlet lideri, 300 hükûmet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor. Türkiye’den şu ana kadar resmi düzeyde bir katılımın bildirilmezken, dünya liderleri ve iş dünyası temsilcilerden gelecek mesajlar, küresel enflasyon baskılarının arttığı, büyüme tahminlerinin azaltıldığı, jeopolitik gerilimlerin ve emtia fiyatlarının yükseldiği bir dönemde büyük önem taşıyor.

WEF’ten yapılan açıklamada “Derinleşen küresel sürtüşmeler, kırılmalar ve yüzyılda bir görülen bir salgın karşısında, benzeri görülmemiş bu küresel şartlar, ortaklaşa hedef ve çözüm gerektiriyor” ifadeleri yer aldı. Toplantıda; “toplumsal güvenin yeniden inşası”, “sağlık sistemlerinin geleceğinin güvence altına alınması”, “yaptırımların kullanımı”, “karbon emisyonunun sıfır düzeyine çekilmesi”, “küreselleşmenin geleceği,” “enerjide görünüm; krizi aşmak” ve “küresel gıda krizini önleme” başlıklı bir dizi panel düzenlenecek.