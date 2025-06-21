Davut Bozan Barajda Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün öğle saatlerinde serinlemek amacıyla baraja giren 14 yaşındaki yabancı uyruklu Davut Bozan, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Davut Bozan’ın cansız bedeni, ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde bulundu. Olay, İslahiye ilçesi Ortaklı Mahallesi’ndeki Tahtaköprü Barajı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin çocuğu olan zihinsel engelli Davut Bozan, bir arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraja girdi. Kısa bir süre sonra, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Davut Bozan’ın cansız bedeni sabah saat 05.00 civarında barajda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Duygusal bir kayıp yaşayan ailenin acısı, bölgedeki toplumu derinden etkiledi. Bu tür olayların tekrarlanmaması için dikkatli olunması gereken bir konu.