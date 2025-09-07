Davut Esener Merdivenden Düştü, Öldü

ACIL DURUM OLAYI

Antalya’da, evinin dış merdiveninden düşen 69 yaşındaki Davut Esener, yaşamını yitirdi. Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’ndeki 5323 Sokak’ta gerçekleşti. Boya badana işleriyle uğraşan Esener, Nursel D. ile birlikte 100. Yıl Caddesi’ndeki bir restorana gitti. Yemek esnasında, telefonla arayan bir komşusu, evlerinin penceresinin açık olduğunu bildirdi.

OLAY ANI

Bu bilgi üzerine Esener, eve gitmek için yola çıktı ancak Nursel D. arkadaşlarıyla kalmaya devam etti. Gece karanlığında dış merdivende yürüyen Davut Esener, dengesini kaybederek düştü. Sabah saatlerinde, Esener’i yerde gören komşular durumu ihbar etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Davut Esener’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÜZGÜN HABER

Arkadaşlarının evinde kalan Nursel D., durumun bildirilmesi üzerine evlerinin bulunduğu sokağa geldi. Ölüm haberini alan Nursel D.’nin derin bir üzüntü içinde olduğu gözlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Davut Esener’in cenazesi morga götürüldü.