Davut Gül’den İstanbullu Öğrencilere Mesaj

VALİ GÜL’DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Vali Gül, kar tatili bekleyen İstanbullu öğrencilere sosyal medya üzerinden sesleniyor. Gül, paylaşımında “Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz.” şeklinde ifade ediyor.

YARIN HAVA DURUMU

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından hava durumuna dair bilgi veriliyor. Açıklama şöyle: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Bugün (Pazar), İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir. Yarın (Pazartesi) havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.”

Ayrıca, bu gece ve yarın sabah saatleri için sıcaklığın -3 °C ila -6 °C dolaylarında olacağı düşünülüyor. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çiziliyor.