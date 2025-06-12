Davut Gül’ün Eğitim Vurgusu Güçlüydü

SPOR ŞEHRİ İSTANBUL PROJESİ KAPSAMINDA FESTİVAL DÜZENLENDİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesindeki ‘Spor Şehri İstanbul Projesi’ çerçevesinde, İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’ gerçekleştirildi. Beşiktaş’ta düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’un eğitiminin bugünü, dünden daha güzel” diyerek umut dolu bir geleceğe vurgu yaptı.

VALİ GÜL EĞİTİM HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Orgeneral Kami Güzey İlkokulu’ndaki festivale katılarak öğrenci ve velilerle geleneksel çocuk oyunları oynadı. Programda Vali Gül ile birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit, öğretmenler ve öğrenci velileri de yer aldı. Vali Gül, İstanbul’un eğitim önceliklerinden bahsederken, “Okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedefimiz var. Okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilme hedefi var” açıklamasında bulundu. Okulların sağlamlaştırılması için çeşitli projeler uygulandığını belirtti.

ÇOCUKLARIN SPOR VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİNE VURGU

Vali Gül, ‘Spor Şehri İstanbul’ projesi ile lisanslı öğrenci sayısının 780 bin olduğunu, bu sayının 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Her okulda spor kulüpleri kurulacağını ve çocukların yeteneklerine göre yönlendirileceğini vurguladı. Programda, çocukların ruhen ve bedenen sporla tanışmalarının önemi ile birlikte obezite gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etmenin gerekliliği üzerinde duruldu.

GELECEK İÇİN UMUT VEREN PROJELER

Vali Gül, “Spor Şehri İstanbul’ ile hedefimiz çocuklarımızın spor yapması” derken, “Enstrümansız Okul Kalmasın” projesiyle her okula müzik sınıfı temin edilmeye çalışıldığını anlattı. Ayrıca, “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” isimli kitap okuma projesi ile kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkarma hedefi bulunduğunu ifade etti. Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin eğitim sürecindeki katkıları için teşekkür eden Vali Gül, “İstanbul’un eğitiminin bugünü dünden daha güzel. Ama şuna inanıyorum. Yarınımız da bugünden daha iyi olacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.