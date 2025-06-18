Haberler

Davut Güloğlu, Kızıyla Mezuniyet Töreninde

KONSER DEĞİL, MEZUNİYET TÖRENİ

Şarkıcı Davut Güloğlu, bu defa sahneye bir konser için değil, kızı Şeyma Su Gül’ün mezuniyet töreni için çıktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan Şeyma Su’nun bu önemli anına tanıklık eden Güloğlu, hem kızıyla duygu dolu anlar yaşadı hem de törende müzikleriyle unutulmaz bir atmosfer yarattı.

KIZINA DESTEK OLDU

Törene özel olarak katılan Davut Güloğlu, sahnede sadece bir baba değil, aynı zamanda sanatçı kimliğiyle de yer aldı. Kızının mezuniyet cübbesini giyen ve kepini takarak poz veren Güloğlu, bu sembolik davranışıyla izleyicileri hem güldürdü hem de duygulandırdı. Ardından sahneye çıkarak seslendirdiği parçalarla hem öğrencileri hem de velileri coşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Freni Boşalan Kamyonet, Çınar Ağacını Devrildi

Şırnak'ta frenleri boşalan kola yüklü kamyonet, taksiye çarparak çınar ağacını devirdi ve bir evin bahçesine düştü. Kazada dört kişi yaralandı.
Haberler

Eskişehir’deki Sinemacı Ufuk Başar Can

Eskişehirli Ufuk Başar Can, çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere sinema sektöründe önemli roller aldıktan sonra kendi film projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2016'dan beri sektörde aktif.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.