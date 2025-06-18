Davut Güloğlu, Kızıyla Mezuniyet Töreninde

KONSER DEĞİL, MEZUNİYET TÖRENİ

Şarkıcı Davut Güloğlu, bu defa sahneye bir konser için değil, kızı Şeyma Su Gül’ün mezuniyet töreni için çıktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan Şeyma Su’nun bu önemli anına tanıklık eden Güloğlu, hem kızıyla duygu dolu anlar yaşadı hem de törende müzikleriyle unutulmaz bir atmosfer yarattı.

KIZINA DESTEK OLDU

Törene özel olarak katılan Davut Güloğlu, sahnede sadece bir baba değil, aynı zamanda sanatçı kimliğiyle de yer aldı. Kızının mezuniyet cübbesini giyen ve kepini takarak poz veren Güloğlu, bu sembolik davranışıyla izleyicileri hem güldürdü hem de duygulandırdı. Ardından sahneye çıkarak seslendirdiği parçalarla hem öğrencileri hem de velileri coşturdu.