Davut Şimşek’e Yorgun Mermi Isabet Etti

Olayın Gelişimi

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen ilginç bir olayda, ailesine konserve domates yapımında yardım eden 12 yaşındaki Davut Şimşek’in ayağına yorgun mermi isabet etti. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde yaşandı. Şimşek, balkonda domates konservesi hazırlayan ailesine destek verdiği esnada, aniden bir merminin hedefi oldu.

Aile Durumu

Davut Şimşek’i kanlar içerisinde gören ailesi, durumu fark ettikten sonra hızlıca kendi çabalarıyla onu Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye ulaştıktan sonra tedavi altına alınan Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın Soruşturulması

Hemen ardından, jandarma ekipleri olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Yapılan araştırmalar, yorgun merminin kaynağını belirlemek amacıyla sürdürülüyor. Bu tür olayların önüne geçebilmek için yetkililer, güvenliğin artırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.