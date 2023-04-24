Davutoğlu: Bahçeli, Erdoğan’ı ortada bırakacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Bahçeli’yi eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aile nedir bilmez’ sözlerinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak “15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan’ı ortada bırakacak” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye göndermede bulunduğu bir video paylaştı.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez…” ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına “15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan’ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!” notunu ekledi.