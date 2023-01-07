Davutoğlu formülü açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı masa toplantısına değindi ve 9 saatlik görüşme sonrası uzlaştıklarını açıkladı.

Davutoğlu, cumhurbaşkanı kim olursa olsun, diğer genel başkanların da aynı imza yetkisine sahip olacaklarını söyledi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10’uncu toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıya tam kadro katılan 6’lı masanın görüşmeleri 9,5 saat sürerken, ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Görüşülen konular ve varılan sonuçlara ilgişkin nihai açıklamanın 30 Ocak tarihinde yapılacağı duyurulurken, Ahmet Davutoğlu’ndan önemli bir bilgi geldi. Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, Genel Başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak” dedi.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat.” dedi.

“6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler.” diyen Davutoğlu, “Biz bir karar alırken CHP’nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi.” diye konuştu.

TEK ADAY ÇIKARACAĞIZ

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak.