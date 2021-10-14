Davutoğlu: Milletin geleceğini karartmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki görevden alma kararlarını eleştirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görevden alınan Merkez Bankası başkan yardımcılarının beş ay önce atandığını hatırlatıp yapılan yeni atamaları eleştirdi. Davutoğlu, “Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, banka başkan yardımcılarının beş ay önce atandığını belirtti.
Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Beş ay önce atadığınız Merkez Bankası Başkan yardımcısını değiştirmenin cehaletinize çözüm mü olacağını zannediyorsunuz? Faiz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bilememenizin bedelini millet mi ödeyecek? Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!”