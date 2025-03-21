Davutoğlu’ndan Muhalefete Kaos Uyarısı

AHMET DAVUTOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir iftar yemeğine katıldı. İftar etkinliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, muhalefet partilerine şu uyarılarda bulundu: “Türkiye’yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin.”

DEMOKRATİK TALEPLER VE KAOS

Davutoğlu, Türkiye’nin sokaklarında hareketlilik ve kaos beklentisinin olduğunu ifade ederek, “Buradan muhalefet temsilcilerine seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye’yi bir kaosa sürüklemeyin” şeklinde konuştu. Davutoğlu, tepkilerin yalnızca demokratik yollarla gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, son günlerdeki ekonomik dalgalanmalara da değinerek, “Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik” dedi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE KORKU ORTAMI

Yolsuzluklarla mücadele etmeye hazır olduklarını belirten Davutoğlu, “Ama ondan sonrası ne gelecek ona bakacaksınız” diyerek, mevcut durumun ülkenin sağlıklı bir şekilde düzelmesini engellediğine dikkat çekti. Korku içinde yaşayan insanların tedirginliğini dile getiren Davutoğlu, “İktidar içinde dahi doğruyu, hakikati görebilenler, ‘bana da gelirlerse’ korkusunu taşıyor” diyerek, bu durumun ülke için ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etti.