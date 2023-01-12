Davutoğlu: Yetki ve sorumluluk paylaşılacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa ile ilgili konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa ile ilgili açıklama yaptı ve geçiş döneminde yetkilerin paylaşılacağını duyurdu.

Altılı masada ‘ortak yetki’ tartışması sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan bir açıklama daha geldi. Davutoğlu geçiş döneminde yetki ve sorumluluğun paylaşılacağını, genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi.

Siyasette ‘ortak yetki’ tartışması sürüyor.

“6 genel başkanın imza yetkisine sahip olacağı” sözlerine yönelik açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanının güçlü olacağını ancak tek başına da karar veremeyeceğini belirtti.

Davutoğlu, ”6’lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve en az 1 bakanlık alacak” diyerek Meclis’te 6 partinin de Cumhurbaşkanı’nın arkasında olacağını söyledi.

”AYKIRI DAVRANAN HESAP VERİR”

“Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek.” diye konuşan Ahmet Davutoğlu, 30 Ocak’ta açıklayacakları modelin geçiş dönemi için geçerli olacağını vurguladı ve “Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir.” açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, “Biz Cumhurbaşkanı’nın arkasında duracağız, üstünde durmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı’nın arkasında 5 ya da 6 Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın bulanacağını belirten Davutoğlu “Halk bilecek ki; yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor” ifadesini kullandı.

Davutoğlu’nun ‘ortak yetki’ açıklamalarının ardından siyasette tartışmalar sürüyor.

”SİYASET DIŞI BİR UYGULAMA”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak yetkiyi “sivil darbe” olarak yorumlamış AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “siyaset dışı bir uygulama” diye konuşmuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e de bu açıklamalar sorulunca ”istişare ve ortak akıl” vurgusu yapmıştı.