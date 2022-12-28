Davutoğlu’ndan adaylık teklifi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı masaya ikili aday çıkarma teklifinde bulundu.

Saraçhane buluşmasındaki görüntüler, Kılıçdaroğlu’nun ‘İç işlerimize karışma’ çıkışı, Akşener’in “Bu şarkı burada biter” mesajı derken 6’lı masada adaylık açmazı ipleri koparma noktasına getirdi. Kamuoyuna yansıyan kriz sonrası Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü. Gelişmeleri değerlendiren masanın ortaklarından Davutoğlu’ndan “Anlaşamıyorsanız ikili aday çıkaralım” teklifi geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane buluşmasındaki görüntüler CHP kanadını rahatsız etmiş, Akşener’in ‘kazanacak aday’ söylemini direterek İmamoğlu ya da Yavaş ismini öne çıkarması Kılıçdaroğlu’nun uyarısıyla karşılaşmıştı. ‘İç işlerimize karışma’ çıkışıyla ilgili sessizliğini bozan Akşener’in tepkisi sert olmuş “Böyle yaparsanız bu şarkı burada biter” mesajı göndermişti. Ve hatta iki günden beri CHP’ye çok yakın isim ve kaynaklar, Akşener’in masayı dağıtacağını iddia etti. 6’lı masada ayyuka çıkan ‘adaylık krizi’ sonrası değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu’nun sözleri önemli ipuçları vermesi yönünden oldukça dikkat çekiciydi. Davutoğlu, açık açık “6’lı masada iki aday çıkarabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, 6’lı masadaki kriz ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Akşener’in kamuoyuna yansıyan aday anlaşmazlığı hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Davutoğlu, “Altılı masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir.” ifadelerini kullandı.

ÇOKLU ADAYA ISINDIRMA MI?

Davutoğlu’nun açıklamaları kamuoyunu ‘çoklu aday’ fikrine ısındırma olarak da yorumlandı.

İKİ LİDERE SİTEM

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu sözlerinin devamında, 6’lı masayı iki parti liderinin bozamayacağını belirterek, “6’lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok.” şeklinde sözler sarf etti.

İLK TOPLU FOTOĞRAFIN VERİLDİĞİ YERDE İKİLİ ZİRVE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk toplu fotoğrafın verildiği Ankara Ahlatlıbel’de dün akşam baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını Ahlatlıbel’de vermişti.