Davutoğlu’ndan Demirtaş kararı! Şikayetinden vazgeçti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan 7’nci celsede, tutuksuz yargılanan Selahattin Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi ile bağlantı kurulmadığı için katılamadı. Demirtaş’ı avukatı Fırat Epözdemir temsil etti.

Duruşmada, mağdur sıfatı bulunan Ahmet Davutoğlu’nun avukatının bu dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren dilekçe sunduğu tutanağa geçti.

“ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİYORUZ”

Demirtaş’ın avukatı Epözdemir, “Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin milletvekilliğinin kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararıyla Anayasa’ya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yine müvekkilimiz dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak meclis kürsüsünden yaptığı, getirtilen kayıtlardan ve aldırılan bilirkişi raporundan açıkça anlaşılmaktadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse eksik hususların giderilmesini istiyoruz” dedi.