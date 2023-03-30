Davutoğlu’ndan Mansur Yavaş’a ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşecek.

Belediye binasındaki görüşme, saat 14.00’te başladı. Yavaş, Davutoğlu’nu kapıda karışladı.

Ziyarette Davutoğlu’na, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir ile İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün eşlik etti.

Davutoğlu ve Yavaş, dün akşam da Konya’da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına katılmıştı.