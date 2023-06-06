Davutoğlu’ndan şaşırtan açıklama

Yeni Kabine’yi değerlendiren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu şaşırtan açıklamalara imza attı. Davutoğlu, kendisi de görevde olsa Hakan Fidan ve Yaşar Güler’i Bakan olarak atayacağını ifade etti. Davutoğlu ayrıca Mehmet Şimşek hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Meclis’te mazbatasını aldı ardından yeminini ederek yeni dönem için göreve resmen başladı. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan için göreve başlama töreni yapılırken aynı günün akşamı yeni kabine üyeleri kamuoyuna tanıtıldı.

Yeni Kabine’nin yankıları yurt içi ve yurt dışında yankıları sürerken muhalefet kanadından ilk değerlendirme Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

FOX TV’nin haberine göre; Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine için şaşırtan açıklamalar yaptı.

“BEN DE BAKAN OLARAK ATARDIM”

Davutoğlu, Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na, Yaşar Güler’in ise Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Davutoğlu, iki isim için “Başbakan olsaydım; ben de Hakan Fidan’ı da Yaşar Güler’i de bizzat Bakan yapardım. Yaşar Güler Paşa’nın ve Hakan Fidan’ın Bakan olmasını memnuniyetle karşıladım” dedi.

ŞİMŞEK’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ekonominin dümenine getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le ilgili de değerlendirme yapan Davutuğlu, “Mehmet Şimşek son derece saydığım, kamu emanetini emanet bilen, en ufak bir yolsuzluğunun olmadığı bir geçmişe sahip” ifadelerini kullandı.