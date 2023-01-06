Davutoğlu’nun sözlerine AK Parti’den yanıt

AK Parti’den Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘imza yetkisi’ açıklamalarına yanıt geldi.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda 6’lı masanın yönetim modeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, ‘Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı kadar, Cumhurbaşkanı gibi ister içeriden ister dışarıdan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacaklar.’ ifadelerini kullandı.

“OLİGARŞİK BİR YAPI HAYALİ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Davutoğlu’nun bu açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 6’lı masanın demokrasiden muaf bir oligarşik bir yapıyı hayal ettiğini söyleyen Dağ, Davutoğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Dağ’ın sözleri şöyle;

Belli ki 6’lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye’yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor.

Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir “Sivil darbe hazırlığının” itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nı etkisiz kılması bir darbedir.

“AKIL, İZAN BUNUN NERESİNDE?”

“6’lı masa fiyasko! Tam bir vesayet sistemi vadediyorlar.” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise, “Şu anlatılanın demokrasi ile bağdaşır bir yanı mı var. Yüzde 50’den fazla oy alan Cumhurbaşkanı millet iradesi yerine 0,1 oy alan parti başkanının emrinde olacakmış! Akıl, izan bunun neresinde?” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR KAOS DÜZENİ”

AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Davutoğlu’nun bu açıklamalarını paylaşarak, “Genel başkanlar vekil olup yasama olarak yürütmeye talimat verecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup, Cumhurbaşkanına talimat verecekler. Şaka gibi… Tam bir kaos düzeni…’ yorumunda bulundu.