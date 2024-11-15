“Dayanıklı Japon Otomobiller: Tamirciye Uğramayan Markalar”

YÜKSEK FİYATLAR SÜRÜCÜLERİ ETKİLİYOR

Yüksek araç maliyetleri ve artan sanayi harcamaları, Türkiye’deki sürücülerin daha az sorun çıkaran, dayanıklı otomobillere yönelmesine neden oluyor. Özellikle yüksek vergi dilimleri, artan akaryakıt fiyatları ve yedek parçaların maliyetleri, uzun ömürlü araçların tercih edilmesine yol açmakta. İstanbul İkitelli Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır oto tamirciliği yapan Kürşat Değirmenci, piyasada tamirciye en az giden dört otomobil markasını paylaştı. Değirmenci, özellikle Japon otomobillerinin bu alanda öne çıktığını belirtiyor.

TAMİRCİ DÜŞMANI MARKALAR

Değirmenci’ye göre, dünya genelinde en az sorun çıkaran ve dayanıklı olmasıyla bilinen markalar şunlardır:

– Toyota

– Mazda

– Honda

– Subaru

Değirmenci, bu markalar için “Bu araçlar hem Türkiye’de hem de dünyada en sorunsuz, en dayanıklı otomobiller olarak öne çıkıyor,” diyerek, düzenli bakımlarının yapıldığı takdirde bu araçların tamirci yüzü görmeyeceğini ifade ediyor.

DURUMUN FARKLILIĞI

Artan vergi yükü ve yedek parça maliyetlerinin yanı sıra sanayi masraflarının yükselmesi, Türkiye’de sürücüleri daha dayanıklı araçlar aramaya yönlendiriyor. Japon otomobilleri, düzenli bakım ile uzun süre kullanılabiliyor ve kullanıcılarını yolda bırakmıyor. Değirmenci, “Yağını, suyunu tamamladığınız ve yakıtınızı doğru yerden aldığınız sürece bu araçlar sizi sanayinin yolunu unutturur” diyerek Japon otomobillerinin dayanıklılığını vurguluyor.

Tamirci dostu olmayan bu dört Japon markası, dayanıklı yapıları ve sağlamlıkları ile tamircilerin bile dikkatini çekiyor. Kullanıcıların uzun ömürlü deneyim sağladığı bu araçlar, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de güvenilirlikleri ile tanınıyor. Japon otomobilleri, düşük arıza oranları ve uzun ömürlü parçaları sayesinde, sanayiden uzak bir sürüş deneyimi sunuyor.