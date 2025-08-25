Haberler

Dayısını Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Çankırı’da 5 gün önce gerçekleşen bir cinayet vakası ortaya çıktı. Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geliyor.

ŞAHIS İTİRAF EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki E.Y., Ankara’nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği’ne başvurarak dayısı 41 yaşındaki Murat Aygen’i 20 Ağustos tarihinde av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedini köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf ediyor.

ARAMA VE BULGULAR

E.Y.’nin itirafının ardından, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişinin belirttiği metruk evde arama gerçekleştiriyor. Yapılan aramada, bir süredir kaybolan Aygen’in cesedi gömülü olarak bulunuyor.

GÖZALTINA ALMA VE İNCELEME SÜRECİ

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine, E.Y. Ankara’dan Çankırı’ya getiriliyor ve gözaltına alınıyor. Olayla ilgili detaylı inceleme süreci başlatılıyor.

ÖNEMLİ

