Dazkırı’da Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Başladı

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AŞILAMA BAŞLADI

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve sığır brusellozu aşılamaları başladı. Aşılamanın, Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Önceki gün başlatılan aşılama faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği aktarılıyor. Aşılama, ilçe merkezi ve köylerde de yapılacak. Aşının, büyükbaş hayvanlarda görülen şap ve sığır brusellozu hastalıklarına karşı yapıldığı bilgisi verilmekte.