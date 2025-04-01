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DbL Entertainment Projelerden Çekildi

BOYKOTÇULARDAN GELEN TEPKİLER

Espressolab’i boykot edenlere yönelik “vatan haini” ifadesini kullanan ve bu açıklamasıyla tepki çeken Abdülkadir Özkan, dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah’ın İstanbul konserlerinin organizatörü olarak dikkatleri üzerine topladı.

PROJELERDEN ÇEKİLME KARARI

Özkan, gelen yoğun “boykot” çağrıları sonrasında, DBL Entertainment olarak yürüttükleri projelerin hepsinden çekildiklerini açıkladı. Bu karar, organizasyonun geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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