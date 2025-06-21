Dd Ba Hk Fdn: İSRAİL BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI İSTANBUL’DA BAŞLADI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43 bakan ve 5 bakan yardımcısının katılımıyla rekor seviyede üst düzey bir açılışla İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek olan bu önemli toplantı öncesinde, katılan ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf çekiminin ardından bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan başkanlığı devralarak toplantının açılışını yaptı.

AÇILIŞ KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu’nda, Türkiye’nin dönem başkanlığı sırasında küresel adaletin sağlanacağını ve zulme karşı dimdik durulacağını söyledi. Fidan, “Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, sistemin bizzat kendisinin sorgulandığı meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır” ifadesini kullandı. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınmasının da küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirtti. Korumacı politikaların dünya genelinde yayılmakta olduğuna dikkat çekti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL GÖRÜŞMELER

İsrail’in saldırılarının bölgeyi felakete sürüklediğine vurgu yapan Hakan Fidan, “İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir” dedi. Fidan, bu duruma karşı güçlü bir duruş sergileme ve ortak adımlar atma gerektiğini ifade etti. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının devam ettiğini ve iki devletli çözüm vizyonunun tehlikeye girdiğini belirtti. Fidan, “Kalıcı ateşkes, rehinelerin ve tutukların serbest bırakılması ve Gazze’ye kesintisiz insani erişim sağlanması önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

SURİYE VE BALKANLAR’A DESTEK VURGUSU

Hakan Fidan, Suriyeli kardeşlerle birlikte istikrarlı bir Suriye amacı doğrultusunda adımlar atıldığını belirtti. Suriye’nin teşkilata dönmüş olmasından duyulan memnuniyeti dile getiren Fidan, ortak çabalarla bölgedeki halkların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Balkanlar’daki Müslümanların geçmişteki sıkıntılara rağmen bugün de mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek, “Onların yalnız olmadığını, İslam aleminin Bosnalı kardeşlerimize sahip çıktığını göstermek ortak görevimizdir” dedi. Bu noktada ayrımcı ve nefret temelli söylemlerin kesin şekilde kınanması gerektiğinin altını çizdi.