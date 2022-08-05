DDK Başkanı’ndan KPSS açıklaması

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, ”Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Arıncı, Twitter hesabından iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama yaptı.

Arıncı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz.”