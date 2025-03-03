Dearsan’ın Nijerya İçin İnşa Ettiği OPV-76 Gemileri

DEARSAN TERSANESİ’NDEN NİJERYA DONANMASINA İKİNCİ GEMİ

İş insanı Aziz Yıldırım’a ait Dearsan Tersanesi tarafından Nijerya Donanması için inşa edilen ikinci OPV-76 açık deniz karakol gemisi, deniz testlerini başarılı bir şekilde tamamladı. İki geminin de 2025 yılı içinde bitirilerek Nijerya’ya teslim edilmesi hedefleniyor. Dearsan Tersanesi, Kasım 2021’de Nijerya Donanması ile yapılan anlaşma sonrasında iki OPV-76 gemisinin yapımına başlamıştı. İlk geminin başarılı deniz testlerinin ardından, P204 borda numarasına sahip ikinci geminin test süreci de başarıyla sonuçlandı.

OPV-76’NIN KAPASİTESİ VE PERFORMANSI

76.8 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki OPV-76, deniz testlerinde maksimum seyir hızı olan 30 knot’a ulaşarak manevra yeteneği ve açık deniz performansıyla beklentileri karşıladı. Ayrıca güvertesinde orta boy bir helikopter taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu bildirildi. 2025 yılında Nijerya’ya teslim edilmesi planlanan her iki OPV-76 gemisinde 43’er personelin görev alması bekleniyor. Her iki gemi, Marlin 40 ana batarya topu, Aselsan 30 mm Muhafız Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Topu ve 12.7 mm Stamp RCWS gibi gelişmiş silah sistemleriyle donatılacak. Gemilerin savaş yönetim sistemi ise HAVELSAN tarafından üretilen ADVENT ile sağlanacak.

DEARSAN TERSANESİ’NİN GELECEK PROJELERİ

Dearsan Tersanesi, Nijerya Donanması için yalnızca OPV-76 gemileriyle sınırlı kalmayarak, ülkenin amiral gemisi konumundaki NNS ARADU (F89) Fırkateyni’nin modernizasyonu ve bir adet 57 metrelik Tuzla sınıfı deniz devriye botunun inşasını da sürdürüyor. Bu projeler, ağaç gibi büyüyen askeri gemi inşa programının etkinliğini ve büyüklüğünü artırıyor.