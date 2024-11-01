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DEAŞ’ın İlgili Faaliyetlerine Soruşturma Devam Ediyor

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ’a ait Ahidder ismi altında yasa dışı mescit ve medrese faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda yakalanan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerini tamamladı.

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevkleri gerçekleştirildi. Burada, savcılıktaki ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar.

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