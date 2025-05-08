DEAŞ Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

SİLAHLI TERROR ÖRGÜTÜ DEAŞ ile çatışma bölgeleriyle ilişkili 23 şüpheliye yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı. Ayrıca, polis ekipleri firarı sürdüren 7 şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.

YETKİLİ KURUMLARDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için bu operasyonu gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, yakalanan 16 şüphelinin ardından, firari kalan 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar hızla sürüyor.