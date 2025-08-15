DEB-SEN Başkanı Kotanlı, Hükümeti Eleştirdi

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE ELEŞTİRİLER

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Kamu Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında hükümetin 2026 için 10+6, 2027 için ise 4+4 zam teklifi aldığını ve bunun bir defa daha fiyaskoya yol açacağını belirtti. Kotanlı, “Yetkili Konfederasyon Memur-Sen’in 2026 için sunduğu 25+20 ve 2027 için 20+15 teklifine karşılık, hükümetin önerdiği tirajı komik zam teklifi kamu çalışanlarınca kabul edilemez niteliktedir” şeklinde konuştu. Bu yapılan komik zam teklifinin, kamu çalışanları ve emeklileri ile alay etmekten başka bir şey olmadığını ifade etti.

EKONOMİK SIKINTILAR VE HAK ARAYIŞI

Kotanlı, günümüzde kiraların 25 ila 35 bin TL arasında olduğu, bir kilo etin 600 TL, bir simidin ise 20 TL’nin üzerinde seyrettiği bir ortamda, ulaşım, gıda, giyecek, iletişim, elektrik, su, doğal gaz ve eğitim masraflarını karşılamanın zorluğuna dikkat çekti. Yapılan zam teklifini “tirajı komik” olarak değerlendiren Kotanlı, bu sefalet ücretini kabul etmediklerini vurguladı ve eylem kararlarını önemsediğini dile getirdi. Ayrıca, göstermelik eylemler olmaması yönünde temenni de bulundu.

MEMUR SEN’İN YENİK AYLILIK HİKAYESİ

Memur-Sen konfederasyonunun yetkili sendika olarak 8. kez oturduğu toplu sözleşme masasından, hükümet karşısında yine yenik ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Kotanlı, “Geçmiş kamu toplu iş sözleşmelerinde bu tiyatrolara çok şahit olduk. Memur Sen konfederasyonunun her dönem talep edip, aba altından sopa göstermesi ve kamu çalışanlarını 7 dönem buçuklu zamlarla masada bırakması unutulmamalı” dedi. Kotanlı, yetkili konfederasyonun makul bir zam teklifi olmadan toplu sözleşmeyi imzalamamasını ve süreci hakem heyetine taşımamasını umduğunu belirtti. Hakem heyetine taşınması durumunda işverenin istediği sonuçların çıkabileceğini söyledi.

GELECEKTEKİ TEHLİKELER

Kotanlı, Memur-Sen’in sekizinci toplu sözleşmeden de tuş olarak ayrılacağına dikkat çekti. Yetkili konfederasyonun kamu çalışanlarının taleplerine karşı sorumsuz davrandığını söyleyen Kotanlı, “Yedi dönemdir talepleri yerine getirmiyor. Sendikal ayrımcılık yapıyorlar ve kamu çalışanlarını atama ve nakillerde kayırıyorlar” dedi. Ayrıca, 7. toplu sözleşme maddeleri içerisinde yer almasına rağmen “YHS kaldırılmamış, 3600 ek gösterge verilmemiş ve memur emeklilerinin sefalet maaşlarına sessiz kalınmıştır” şeklinde eleştirilerde bulundu.

KAMU ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI

Kotanlı, kendilerini etkili sendika olarak nitelendiren diğer sendikaların kamu çalışanlarını toplu sözleşme masasında nasıl aldatmış olduğunu 7 dönem boyunca izlediklerini ifade ederek, umar ve dileriz ki hükümetin komik zam teklifini puanlık revizelerle kabul etmemeleri gerektiğini vurguladı. Toplu sözleşme haklarının elde edildiğine dikkat çekerek, Memur Sen’in masada taleplerini yine revize etmesi durumunda kamu çalışanlarını hükümete peşkeş çekeceğini ifade etti.

Kotanlı, “Memur-Sen, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin iki yılını daha Hükümete ipotek etmesin. Memur ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına mücadele verdiklerini gösterin. Hükümete siyasi sponsorluk yaparak üye sayısını artıran yandaş bir konfederasyon olmanın yükünü taşıyacaklardır” dedi.