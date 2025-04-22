Decathlon’da Julien Leclercq Başkanı, Javier Lopez CEO oldu

YENİ YÖNETİM KADROSU BELİRLENDİ

Decathlon’da yönetim kurulu başkanlığı Julien Leclercq’a, CEO’luk görevi ise Javier Lopez’e verildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel spor markası Decathlon, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı kültür odaklı stratejilerini ileriye taşımak için liderlik kadrosunu yeniden düzenledi. Bu çerçevede, Julien Leclercq, Decathlon Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 2022’den beri küresel ölçekte CEO görevini yürüten Barbara Martin Coppola’nın yerine Javier Lopez atandı.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ 2022’DE BAŞLADI

Coppola’nın yönetiminde 2022 yılından itibaren vizyonunu güçlendirerek büyümeye devam eden Decathlon, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi, karbonsuz malzeme kullanımı ve temiz enerjiye geçiş gibi adımlar atarak 2021’e göre karbon emisyonlarında yüzde 13 azalma sağladı. Aynı dönemde marka kimliğini yenileyen şirket, müşteri deneyimini, fiziksel mağazalarda ve e-ticaret kanalında daha bağlılık odaklı bir yapıya dönüştürdü. Ayrıca, Decathlon, 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için 45 bin gönüllüye özel kıyafetler tasarladı ve uluslararası sporcu ve organizasyonlarla işbirliklerini güçlendirdi. Decathlon ekipleri, dönüşüm sürecinde yüksek bir bağlılık ve motivasyonla görev aldı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Decathlon Yönetim Kurulu Başkanı Julien Leclercq, Coppola’ya üç yıl boyunca sağladığı önemli katkılar için teşekkür etti. Leclercq, “Bugün Decathlon; ürünleri, taahhütleri ve yarattığı olumlu etkiyle dünya genelinde giderek daha fazla tanınan bir spor markası haline geldi. Şirket tarihinde yeni bir döneme adım atarken, Javier Lopez’in liderlik vizyonuna, insan odaklı yaklaşımına ve kapsayıcı kültürümüzü daha da ileri taşıyacak doğal yetkinliğine güvenim tam. Kendisinin, ekiplerimizi ortak bir hedef etrafında birleştirerek sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

YENİ CEO’UNUN DEĞERLENDİRMESİ

Decathlon’un yeni CEO’su Javier Lopez, “Julien Leclercq ve Yönetim Kurulunun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum. Ayrıca, İcra Komitesinde birlikte görev yaptığım Barbara’ya teşekkür etmek istiyorum. Hem ekonomik gelişimimizi hem de insanlar ve gezegen için verdiğimiz taahhütleri daha da ileriye taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu. Eski CEO Coppola ise, üç yıl boyunca hedefleri somut eylemlere dönüştürerek şirkette önemli bir dönüşüm süreci başlattıklarını, müşteri deneyimini yeniden tanımlayarak markayı dönüştürdüklerini, küresel ölçekte yeni işbirlikleri kurduklarını ve döngüsel ekonomi alanında önemli adımlar attıklarını kaydetti.