Dede, Torunu Sırtında Marş Okudu

DURUMUN SIRADIŞILIĞI

Adana’da ilginç bir olay yaşandı. Bir dede, dün yoğun yağmur altında torununu sırtına alarak onu şemsiye ile korudu. Bu anlar, saniye saniye kaydedildi. Dedenin ismi henüz öğrenilemedi. Cuma günü okuldan torununu almak üzere gelen dede, ani bir yağmurla karşılaştı.

Dede, şemsiyesini açtığı esnada, Cuma günü olduğu için İstiklal Marşı çalmaya başladı. Eve gitmek yerine torununu sırtına alarak ve şemsiyeyi de açarak, yağmur altında marşa eşlik etti. Dedeye ait bu duygusal anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Videolar, geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılandı ve beğenildi.