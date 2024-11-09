Dede, Torununu Kaçırma İddiasını Yalnızca Açıklıyor

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 31 Ekim gecesi saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi’nde Özgür (23) ve Melike Sıla Coşkun (20) çiftinin evinde gerçekleşti. Hacer (45) ve Muhsin Coşkun çifti, akrabaları Muazzez D. (32) ile birlikte, iddiaya göre ikinci çocuğuna hamile olan Melike Sıla Coşkun’u darbedip, Muhsin bebeği alarak evden ayrıldı. Çocuğundan haber alamayan Melike Sıla Coşkun, durumu polise bildirdi. Yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri, Hacer ve Muhsin Coşkun’un evine gittiğinde, herhangi birine ulaşamadı. Muhsin bebeğin bulunması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Özgür ve Melike Sıla Coşkun, çocuklarının bulunması için kayıp ilanı bastırarak yardıma çağrıda bulundu.

HUKUKİ SÜRECİN İLERLEYİŞİ

Muhsin Coşkun, 8 Kasım’da savcılığa giderek, bebeğin kayınbiraderinin Eskişehir’deki evinde olduğunu bildirdi. Bu bilgi sonrası Muhsin bebek, Eskişehir’den alınarak Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne teslim edildi. Savcılığın talimatıyla bebek, sonunda annesine geri verildi. Muhsin Coşkun, torununu kaçırdıkları iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.