Dede, Torunuyla Okula Geldi.

BİR DEDE VE TORUNUNUN ANISI

Karaisalı ilçesinde, 60 yaşlarındaki bir dede, torununu sırtına alarak ilkokuluna geldi. Okul bahçesine vardıklarında İstiklal Marşı’nın okunmasına başlandı. Dede, bir elinde tuttuğu şemsiye ile torununu sırtında taşıyarak sağanak altında bu önemli anı dinlemek için bekledi.

SOSYAL MEDYA’DA YAYILAN GÖRÜNTÜLER

Bu duygusal anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılan bu görüntüler, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Dedenin fedakarlığı ve torunuyla geçirdiği bu unutulmaz an, birçok kişi tarafından beğenildi.