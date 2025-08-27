Haberler

Dede Ve Toruna Otomobil Çarptı

KAZA ANINDAKİ ACILAR

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve torununa otomobil çarptı. Kazadan etkilenen dede ve torun hastaneye kaldırılırken, olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi paylaşıldı. Kaza, 13.50 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Bülent Demir Caddesi’nde gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, trafiğin yavaşladığı anlarda yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikili yola savrularak yaralandı. Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İLK MÜDAHALE HIZLA YAPILDI

Sağlık ekipleri, dede ve toruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafikteki yavaşlama sonrası dede ve torunun yolun karşısına geçmeye çalışmaları ve otomobilin yayalara çarpma anı net bir şekilde yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe ile havayı savunmada yeni bir levela yükseleceğiz dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerinde yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti.
Haberler

Sabit Hizmetler İmtiyazı 2050’ye Uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türk Telekom ile yapılan yeni anlaşmayla sabit hizmetler imtiyazının süresinin 2050'ye kadar uzatıldığını ve 20 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlanacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.