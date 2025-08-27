KAZA ANINDAKİ ACILAR

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve torununa otomobil çarptı. Kazadan etkilenen dede ve torun hastaneye kaldırılırken, olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi paylaşıldı. Kaza, 13.50 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Bülent Demir Caddesi’nde gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, trafiğin yavaşladığı anlarda yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikili yola savrularak yaralandı. Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İLK MÜDAHALE HIZLA YAPILDI

Sağlık ekipleri, dede ve toruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafikteki yavaşlama sonrası dede ve torunun yolun karşısına geçmeye çalışmaları ve otomobilin yayalara çarpma anı net bir şekilde yer aldı.