Dedik Köyü’ne Yüzde 70 Hibe Desteği

KÜTAHYA’DA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ PROJESİ

Kütahya’da Dedik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Makine Parkı Projesi için bir sözleşme takdim töreni düzenlendi. Proje, yüzde 70 oranında hibe desteği ile hayata geçirilecek makine parkını kapsamaktadır. Törende, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, kooperatifin makine parkı kurulumunun onaylandığını belirterek, “Projenin toplam yatırım bedeli 16,5 milyon TL olup, 11,5 milyon TL’lik kısmı hibe olarak sağlanacak” dedi. Karaaslan, projenin yerelde tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik tarımsal makine ve ekipman temin etmeyi hedeflediğini aktardı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, törende yaptığı konuşmada, “Sadece kadınlardan mı oluşuyor?” sorusuna yanıt aradığını ifade ederek, kadın ağırlıklı bir yapı olduğuna sevindiğini dile getirdi. Erenler, “Uzun yıllardır kooperatiflerle ilgileniyorum. Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi için ciddi çalışmalar yaptık. Güvendiğim sizler ile birlikte elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, kooperatifin genç ve kadın üyeleri sayesinde yüksek puan alarak 11 milyon 554 bin TL hibe desteği aldığını açıkladı. Bayırcı, kooperatifin bu projeyle makine parkı oluşturacağını ve tarım faaliyetlerinde kullanılan makinelerin üyelerine kiralanacağını belirtti. “Bu durum yerinde üretim ve kalkınmaya katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA’NIN TARIM POTANSİYELİ

Vali Musa Işın, kırsalda yaşayan kadınların tarım ve hayvancılıktaki önemli rolüne dikkat çekerek, kadınların üretime katılımını destekleyeceklerini vurguladı. Kütahya’nın, büyük bir tarım şehri olduğunu ifade eden Işın, ilin yüzde 56’sının ormanlarla kaplı olduğunu belirtti. Ayrıca, ilin tarımda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Törende, tarım ve hayvancılık destekleri gündeme gelirken, 130 milyon TL’lik destek ve IFAD tarafından onaylanan 20 milyon dolarlık hibe hakkında bilgiler verildi. Işın, köylerdeki yaşlanan nüfus sorununa da vurgu yaptı ve gençlerin tarım sektöründe kalmasının önemini dile getirdi. Tören, sözleşme takdim edilmesi ile son buldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü’nde düzenlenen törene Vali Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan ve diğer ilgililer katıldı.