Deep, %32 değeri artırdı, Upbit. Hacim 280 MİLYON dolara ulaştı. Yatırımcı ilgisi arttı, güven güçlendi. Trend devam ederse, 0,143 dolara çıkar. Hype, %1 yükselerek 18,21 dolar oldu. RSI, 63,55 seviyesinde, alım baskısı güçlü. Sui, %2 artışla 2,30 dolardan işlemde. MACD, yükseliş sürebilir, fiyat 2,57 doları görebilir

DEEP’İN YÜKSELİŞİ

DEEP, son 24 saat içerisinde yüzde 32 oranında bir değer artışı yaşadı. Bu gelişmenin temel nedeni, Güney Kore’nin önde gelen kripto borsası Upbit’in DEEP/KRW paritesini listeleyeceğini açıklaması oldu. Bu haberle birlikte, işlem hacminde büyük bir patlama gözlemlendi. Hacim, 280 milyon dolara ulaştı ve bu durum bir günde yüzde 1584’lük bir artış anlamına geliyor. Fiyat artışıyla birlikte işlem hacmindeki bu yükseliş, yatırımcıların ilgisinin ve güveninin arttığını gösteriyor. Eğer bu olumlu trend devam ederse, DEEP’in fiyatı 0,143 dolara kadar yükselebilir. Ancak talepte bir azalma olursa, fiyatın 0,116 dolara gerileme riski bulunuyor.

HYPE’DA SINIRLI ARTILAR

HYPE, bugün daha sınırlı bir artış gösterdi ve fiyatı yüzde 1 oranında yükselerek 18,21 dolara ulaştı. RSI (Göreli Güç Endeksi) değeri ise 63,55 seviyesinde ve yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bu durum, piyasada alım baskısının satışlardan daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. RSI henüz 70’in altında olduğu için, hala yükselme potansiyeli mevcut. Eğer bu durum devam ederse, HYPE fiyatı 18,87 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Aksi takdirde fiyatın 16,23 dolara kadar gerilemesi olabiliyor.

SUI’NIN TEKNİK GÖSTERGELERİ

Layer-1 yapısıyla dikkat çeken SUI, bugün yüzde 2 oranında bir artış gösterdi ve fiyatı 2,30 dolardan işlem görüyor. Teknik göstergeler arasında yer alan MACD çizelgesi, bu yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor. Alıcılar baskıyı artırırsa, fiyatın 2,57 doların üzerine çıkması bekleniyor. Ancak satış baskısı oluşursa, SUI fiyatı 2 dolara kadar inme riski taşımakta.