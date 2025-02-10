DeepSeek Dolandırıcılıklarına Karşı Alınacak Önlemler

SİBER SUÇLULAR YENİ TRENDLERİ HIZLA YAKALIYOR

Siber suçluların en güncel gelişmeleri ve teknolojileri hızlı bir biçimde kendilerine mal ettiğini söylemek neredeyse sıradan bir ifade haline geldi. DeepSeek etrafındaki dolandırıcılık hikâyeleri de hızla artıyor. Daha az bilinen Çinli girişim R1 akıl yürütme modeli dünya çapında popülerlik kazanmaya başladığından beri, güvenlik araştırmacıları bu girişimden faydalanmaya çalışan birçok dolandırıcılık girişimi tespit etti. Bunun yanı sıra, DeepSeek gizlilik ve güvenlik uygulamaları açısından derin bir inceleme altına alındı ve – yalnızca DeepSeek değil – yapay zekâ modellerinin etrafındaki riskler de gün yüzüne çıktı. DeepSeek, ani yükselişinin ardından “büyük ölçekli bir siber saldırının” hedefi olduğunu açıklayarak yeni kullanıcı kayıtlarını askıya aldı.

Bulut siber güvenlik şirketi Wiz, DeepSeek’e ait bir veri tabanını keşfetti. Bu veri tabanı, API anahtarları, sistem günlükleri, kullanıcı sohbet istemleri ve diğer hassas bilgileri yanlışlıkla internete açmıştı. DeepSeek o zamandan beri bu veri tabanını kilitledi. Siber güvenlik uzmanları, DeepSeek’in yapay zekâ sistemlerinin şüpheli jailbreak saldırılarına karşı savunmasız olduğunu ve güvenlik protokollerinin fidye yazılımları da dâhil olmak üzere kötü niyetli sonuçlar üretmek için kırılabileceğini tespit etti. TikTok ve diğer Çin merkezli çevrimiçi hizmetlerde olduğu gibi, DeepSeek’in veri toplama uygulamaları da ABD, İrlanda, İtalya ve Fransa gibi ülkelerdeki düzenleyici otoriteler tarafından sıkı denetim altına alındı.

KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN DİKKATLİ OLUN

Viral bir uygulama, sosyal medya platformu ya da en yeni yapay zekâ araçları hakkında dedikodular siber suçlular için bir fırsat sunuyor. DeepSeek ile bağlantılı dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Şüpheli bağlantılara yönlendiren e-postalar veya sosyal medya mesajlarına karşı temkinli yaklaşın. Yapay zekâ araçları sayesinde oldukça ikna edici kimlik avı kampanyaları oluşturulabildiğinden, yatırım fırsatları gibi gerçek olamayacak kadar iyi görünen veya aciliyet hissi yaratan mesajları sorgulamak önemlidir. Mesajlarda adı geçen kişi veya kuruluşla doğrulanmış iletişim kanalları aracılığıyla irtibat kurarak, resmi web sitesine doğrudan erişim sağlamanız daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Ayrıca çevrimiçi hesaplarınızı mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile koruyun, böylece siber suçlular kimlik bilgilerinizi ele geçirseler bile hesaplarınıza erişimleri zorlaşır. Tüm cihazlarınızda çok katmanlı güvenlik yazılımı kullanmayı unutmayın. DeepSeek veya herhangi bir yapay zekâ modeliyle etkileşime geçerken, adınız, e-posta adresleriniz ve özel kişisel bilgileriniz gibi girdiğiniz verilere dikkat edin. Aynı dikkati kurumsal ve diğer önemli verileriniz için de sergileyin.