Deepseek’in LLM’i Piyasaları Neden Sarsıyor?

DEEPSEEK’İN YENİ BÜYÜK DİL MODELİ İLE BÜYÜK DALGALANMA

Son dönemde DeepSeek’in geliştirdiği yeni büyük dil modeli (LLM), yapay zekâ dünyasında kayda değer bir hareketlilik yarattı. Altınbaş Üniversitesi’nin öğretim üyesi ve AU INOVA Araştırma Merkezi müdürü olan Doç. Dr. Dicle Yurdakul, OpenAI, Nvidia ve diğer büyük teknoloji şirketlerini etkileyen bu gelişmenin borsa üzerinde önemli dalgalanmalara sebep olduğunu belirtti. Nvidia’nın hisseleri %17 oranında düşerken, şirketin CEO’su Jensen Huang’ın kişisel servetinde bir günde 20,8 milyar dolar azalma yaşandı. Yurdakul, NASDAQ Bileşik Endeksi’nin ise %3,1 değer kaybettiğine dikkat çekerek bu çöküşün sebepleri hakkında bilgi verdi.

DEEPSEEK’İN ÇIKTIĞI YENİ YOL

Doç. Dr. Yurdakul, DeepSeek’in sunduğu büyük dil modelinin, doğal dil işleme, üretme ve karar verme konularındaki gelişmiş yetenekleriyle öne çıktığını ifade ederek, “Bu modelin en büyük avantajlarından biri, rakiplerine göre daha düşük maliyetli ve ölçeklenebilir olması. DeepSeek, bu yapay zekâ modelini 6 milyon dolardan daha düşük bir bütçeyle geliştirdiğini öne sürüyor. Bu iddia başlangıçta şüpheli gelse de, DeepSeek’in bazı stratejik adımlarıyla mümkün hale gelebilir” dedi.

ERKEN DÖNEM DESTEĞİ BEKLENEN KAZANÇLAR

DeepSeek, henüz özel bir şirket olmasına rağmen halka arz söylentileri, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Dicle Yurdakul, “Erken dönem destekçileri, şirketin hızla artan değerleme sürecinden büyük kazançlar elde etti. Önümüzdeki günler, DeepSeek’in getirdiği belirsizlikle yatırımcıların portföylerini yeniden yapılandırmalarına neden olabilir. Bu değişim, şu ana kadar göz ardı edilen daha küçük yapay zekâ girişimlerine olan ilgiyi de artırabilir” diyerek değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Yurdakul, DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng’in 2021 yılında büyük miktarda Nvidia GPU’su satın almasının, şirketin rekabet avantajına katkı sağladığını ifade etti.

YATIRIMCI KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Dicle Yurdakul, yapay zeka sektöründe büyük kazançlar elde eden şirketlerin hisse senetlerinin, DeepSeek’in piyasaya girişi ile ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Yatırımcıların kararlarını yeniden gözden geçirdiklerini kaydederek, “Mevcut LLM altyapısına bağımlı olan şirketler daha savunmasız görünürken, DeepSeek’in modelini benimseyen veya benzer teknolojiler geliştiren şirketler, potansiyel kazananlar olarak değerlendiriliyor” dedi.

BÜYÜK TEKNOLOJI DEVLERİNİN STRATEJİLERİ

Yurdakul, “OpenAI, fiyat ve operasyonel süreçlerini yeniden değerlendirebilir” şeklinde öngörülerde bulundu. GPT serisinin uzun bir süre büyük dil modeli teknolojisinin lideri olduğunu hatırlatan Yurdakul, “DeepSeek’in modeli daha az işlem gücü gerektirip daha üstün performans gösteriyor.” dedi. Ayrıca Yurdakul, DeepSeek’in yüksek performansla düşük donanım gereksinimi yaratmasının, Nvidia’nın uzun vadeli büyüme beklentileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN GELECEK ERTELENMELERİ

Altınbaş Üniversitesi’nden Dicle Yurdakul, Microsoft, Google ve Amazon gibi entegre yapay zekâ çözümlerine büyük ölçüde bağımlı şirketlerin de bu yeniliklerden etkilendiğini ifade etti. Yurdakul, “Google, arama motoru ve reklam teknolojilerinde DeepSeek’in sunduğu daha akıllı ve kişiselleştirilmiş alternatiflerle rekabet etmek zorunda kalabilir. Amazon ise yapay zekâ destekli bulut hizmetlerinde daha verimli çözümler geliştirmek durumunda” diyerek ifadelerine devam etti.

GELECEKTE NELER OLACAK?

Sonuçta DeepSeek’in piyasaya girişi, büyük teknoloji şirketlerinin yerleşik dengelerini aşındırarak yatırımcıları belirsiz bir sürece sürükledi. Yurdakul, daha önce yapay zekâya büyük yatırımlar yapmış şirketlerin hisse senetlerinin olumsuz etkilendiğini, DeepSeek’in modeliyle benzer çözümler geliştiren şirketlerin ise yatırımcıların ilgisini çekebileceğini belirtti. DeepSeek’in düşük maliyetli ve yüksek performanslı modeli, teknoloji dünyasını ve global finans piyasalarını yeniden şekillendirebilir. “Büyük teknoloji devleri, yapay zekanın yeni dinamiklerine uyum sağlarken, yatırımcılar da kazanan ve kaybedenleri belirlemeye çalışıyor” diye ekledi.