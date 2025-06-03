Defacto, Deprem Sonrası Destek Sağlıyor

DEFECTO’NUN DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARI

DeFacto, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yöredeki faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, depremle birlikte devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak tüm olanaklarını seferber ediyor. DeFacto’nun amacı yalnızca ekonomik canlanmaya değil, aynı zamanda sosyal yaşamın yeniden inşasına da katkı sağlamak.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE DESTEKLER

Bu bağlamda, daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlık korumasındaki çocukların bir yıllık giysi ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde Hatay’da düzenlenen “DeFacto Bayram Şenliği” etkinliği ile Bakanlık korumasındaki çocuklara bayram neşesini yaşattı. Şenlikte, çocuklar halat çekme, ip atlama, çuval yarışı ve sek sek gibi geleneksel oyunların yanı sıra yüz boyama ve balon şekillendirme gibi eğlenceli etkinliklere katıldı. Ayrıca, palyaço, sihirbaz ve jonglör gösterileri de organizasyonda yer aldı. DeFacto çalışanlarından oluşan “DeFacto Gönüllüleri” etkinliğe aktif katılım göstererek, çocuklara bayram kıyafetleri hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Süleyman Yıldırım, deprem sonrası çocukların iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak için düzenlenen etkinliklerin, Bakanlığın psikososyal destek hizmetleri ile bütünlük taşıdığını ifade etti. Yıldırım, DeFacto’nun sürdürülebilir katkılarının devlet-özel sektör işbirliğinin önemini gösterdiğini aktararak, “2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte, aileyi ve çocukları odağına alan projeler daha da anlam kazanmış ve özel sektörün bu sürece katkısının önemi artmıştır” dedi. Ayrıca, çocukların sağlıklı gelişimi için her türlü katkının değerinin arttığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

DEFECTO’DAN UZUN VADELİ PROJELER

DeFacto Mağazacılık ve Pazarlama Genel Müdürü Barış Sönmez de toplumsal sorumluluğu uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerle ele aldıklarını vurguladı. Sönmez, “Depremin ilk gününden bu yana bölgede bulunuyoruz” diyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine çalışarak Bakanlık himayesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, 11 ildeki ekonomik ve finansman akışına canlılık katacak çalışmalar yaptıklarını vurguladığı konuşmasında, “Üretim Hiç Durmasın” projesiyle tedarikçilere milyonlarca adet ürün siparişi verildiğini ifade etti. Sönmez, bu çalışmaların bölgenin kalkınmasını ve refah seviyesinin yükselmesini hedeflediğini aktararak, çocukların yüzlerindeki mutluluğun, yaptıkları girişimlerin en anlamlı yansıması olduğunu dile getirdi. Bayramın getirdiği sıcaklık ve dayanışma ruhunun tüm topluma umut kaynağı olmasını temenni etti.