Defacto, Depremler Sonrası Çalışmalarını Sürdürüyor

DEFACTO’NUN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DeFacto, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, yapılan açıklamaya göre depremin ilk gününden itibaren devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. DeFacto’nun hedefi, sadece ekonomik canlanmaya değil, aynı zamanda sosyal hayatın yeniden inşasına da katkı sağlamak.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE BAYRAM COŞKUSU

Bu çerçevede, daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yaparak bakanlık korumasındaki çocukların bir yıllık giysi ihtiyacını karşılayan DeFacto, Kurban Bayramı öncesinde Hatay’da gerçekleştirdiği “DeFacto Bayram Şenliği” ile miniklere bayram coşkusunu yaşattı. Hatay Serinyol’da düzenlenen etkinlikte çocuklar, halat çekme, ip atlama, çuval yarışı, sek sek gibi geleneksel oyunlarla birlikte yüz boyama, balon şekillendirme gibi eğlencelere de katıldılar. Ayrıca, palyaço, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle dolu bir gün geçirdiler. DeFacto çalışanlarından oluşan “DeFacto Gönüllüleri”, etkinlikte çocuklara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

AİLE VE ÇOCUK DESTEK HİZMETLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Süleyman Yıldırım, deprem sonrası çocukların iyileşme sürecine katkı sunan bu tür etkinliklerin Bakanlığın yürüttüğü psikososyal destek hizmetleriyle bütünlük sağladığını belirtti. Yıldırım, DeFacto’nun sürdürülebilir katkılarının devlet-özel sektör işbirliğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini vurguladı. “2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve aile bağlarının güçlenmesine yönelik her türlü katkı daha da kıymetli hale geliyor,” dedi.

TOPLUMSAL SORUMLULUĞA VURGU

DeFacto Mağazacılık ve Pazarlama Genel Müdürü Barış Sönmez, toplumsal sorumluluğu uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerle ele aldıklarını ifade etti. Sönmez, “Depremin ilk gününden bu yana bölgede olduk ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine olarak bakanlık himayesindeki çocukların 1 yıllık giyim ihtiyacını karşıladık. 11 ilimizin ekonomisine canlılık katacak çalışmaları odağımıza aldık,” şeklinde konuştu. “Bugün burada çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek, tüm bu çalışmalarımızın en anlamlı yansımasıdır,” diyerek sözlerini tamamladı.