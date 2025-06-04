DeFactoFIT, Ücretsiz ve Kapsayıcı Bir Uygulama

DEFACTOFIT UYGULAMASI BÜYÜMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

DeFactoFIT uygulaması, reklam içermeyen ve ücretsiz yapısıyla dikkat çekerek yaklaşık 200 bin üye kullanıcıya ulaşmayı başardı. Şirketten gelen bilgiye göre, bu uygulama, 4 binden fazla antrenman videosu, binlerce profesyonel eğitmen ve kullanıcı dostu ara yüzü ile spor tutkunlarına oldukça zengin ve kapsayıcı bir deneyim sunuyor. Fitness, yoga, pilates, dans, nefes ve meditasyon gibi çeşitli branşların yanında tenis ve basketbol gibi farklı sporları da içeren platform, yapay zeka destekli içerik öneri sistemiyle sağlıklı yaşamın tüm yönlerini bir araya getiriyor.

CANLI DERS İMKANLARIYLA YENİ BİR DENEYİM SUNUYOR

DeFactoFIT, kullanıcıların gerçek zamanlı egzersiz yapmalarını sağlayan canlı yayın dersleri ile bir etkileşim imkanı sunuyor. Kullanıcılar, eğitmenlerle birebir iletişim kurarak güçlü bir topluluk deneyimi yaşıyor. Ayrıca, markalarla yapılan avantajlı işbirlikleri sayesinde kullanıcıların giyimden ayakkabıya, sağlıklı yaşam ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok ürüne özel fiyatlarla erişim imkanları bulunuyor.

SAĞLIKLI YAŞAM AMACINI GÖZ ÖNÜNDE TUTUYORLAR

Açıklamada, DeFactoFIT’in Kurucu Ortağı Gökhan Kaplan’ın görüşlerine de yer verildi. Kaplan, “Amacımız, sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak” diye belirtti. DeFactoFIT’in yalnızca bir uygulama olmadığını, kullanıcıyı merkeze alan, kişiselleştirilmiş ve ilham verici bir yaşam tarzı platformu olduğunu vurguladı. Kaplan, platformun bir yılı aşkın süredir hizmette olduğunu aktararak, “Bu süre zarfında 4 milyon üzerinde ziyaretçi ve 200 bine yakın üye kullanıcıya ulaştık. Önümüzdeki bir yıl içinde üye sayımızı 4 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla ilerlerken Türkiye’nin en büyük sağlıklı yaşam topluluğunu oluşturma çabalarımız devam ediyor” dedi.