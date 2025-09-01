Defi Development İngiltere’ye Önemli Bir Giriş Yapıyor

DEFI DEVELOPMENT’IN İNGİLTERE AÇILIMI

DeFi Development, İngiltere’de attığı adımla sektörde yeni bir dönüm noktasını gösteriyor. Florida merkezli olan şirket, Londra Borsası’nda CYK.L sembolüyle işlem gören Cykel AI’ı satın alarak bu başarıyı elde etti. Şirket, toplam hisse payının yaklaşık yüzde 45’ine sahipken, geri kalan kısmı yerel yönetim ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kontrol ediliyor. DeFi Development Corp, bu yılın başlarında eski Kraken çalışanları tarafından kurulmuş bir yapı.

YENİ STRATEJİLER VE HEDEFLER

Firma, Solana (SOL) ve Dogwifhat gibi Solana ekosistemine dahil tokenları satın alma ve stake etme stratejisini benimsiyor. CEO Joseph Onorati, İngiltere açılımının firmanın hisse başına Solana (SPS) metriğini artırma taahhüdünü vurguladığını ifade ediyor. Bahsedilen metrik, şirketin hisse performansını SOL fiyatına göre değerlendirmek için kullanılıyor. Şirket, DFDV UK’deki hisse payının zamanla SPS’ye ek bir yükseliş sağlayacağını ve uzun vadeli hissedar değerini artırmasını bekliyor.

SOL FİYATI VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Şu anda SOL, yaklaşık 204 dolardan işlem görüyor ve yıl başında 195 dolar seviyesinden yükseldi. Ancak, 293,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesiyle arasında çok fazla mesafe kalmadığı gözlemleniyor. Ayrıca, DeFi Development Corp’ün geliştirme sürecinde beş farklı araç üzerinde çalıştığını da açıkladı. Firma, Kraken gibi validatör hizmetleri de sunuyor.