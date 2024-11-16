“Define Hayaliyle Dolandırıcıların Tuzağına Düşme”

DEFINE DOLANDIRICILIĞI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tunceli’de, özellikle define bulma, define kazma ve tarihi eser satışı bahane edilerek bazı vatandaşların dolandırılmasına dair bir inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer, “yalan ve kandırıcı vaatlerde bulunarak vatandaşları mağdur etmeye çalışanlara karşı dikkatli olunması” çağrısında bulundu. Hozat ilçesinde bazı bireylerin bu yöntemlerle dolandırıldığı tespit edildi. Dolandırıcıların güvenlerini kazanarak para temin ettikleri şahıslar, dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikayetleri üzerine polis ve jandarmanın harekete geçtiği, ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

BİLGİLENDİRME ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Hozat’ta bazı vatandaşların yüz binlerce lira dolandırıldığı olaylarla ilgili olarak, başta köy muhtarları olmak üzere halka bilgilendirme çalışmaları yapıldığı bildirildi. Hozat Belediye Başkanlığı da dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını talep eden bir açıklamada bulundu. Belediye açıklamasında, “İlçemizde define bulma, define kazma ve tarihi eser satışı amacıyla vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan yabancı şahıslar görülmüştür. Bu dolandırıcılar, çeşitli yalan ve kandırıcı vaatlerle halkımızı mağdur etmeyi amaçlamaktadır” denildi.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Ayrıca, son dönemlerde telefonla kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların da faaliyet gösterdiği bilgisinin verildiği açıklamada, “Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemlidir. Unutmayın, kolluk kuvvetleri sizden telefon yoluyla para istemez” ifadelerine yer verildi. Bu durum, dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunun dikkatli olmasının önemini vurguluyor.