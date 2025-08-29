Defne Akçakayalıoğlu İstanbul’da defnedildi

DEFNE AKÇAKAYALIĞOĞLU’NUN CENAZESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, Amerika Birleşik Devletlerinde hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze namazında, iş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, kızlarını Miami’de ziyaret etmek üzere gitmişti. Edinilen bilgilere göre, Defne ailesiyle birlikte bir plaja giderek denize girdi. Eve döndükten sonra uykuya dalan genç kız, sabah saatlerinde anne ve babası tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Defne Akçakayalıoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından İstanbul’a getirildi. Bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sevenleri ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar da yaşandı. Akçakayalıoğlu’nun yakın arkadaşlarından biri fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay anında çevredeki vatandaşlar ve diğer yakınları hemen müdahalede bulunarak genç kızı sakinleştirmeye çalıştı.

DEFNE AKÇAKAYALIĞOĞLU’NUN SON YOLCULUĞU

Kılınan cenaze namazının ardından Defne Akçakayalıoğlu, Ulus Mezarlığı’na defnedildi. Genç kızın yaklaşık bir ay önce Miami’ye gittiği bilgisi de edinildi.