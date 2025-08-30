Defne Akçakayalıoğlu Miami’de hayatını kaybetti

GENÇ YAŞTA KAYBEDİLEN DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU’NDAN ÜRKÜTÜCÜ HABER

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, tatil için bulunduğu Miami’de, 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Genç yaşta silinip giden yaşamı, cemiyet hayatını derinden sarstı. Defne’nin cenazesi dün Türkiye’ye getirildi.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Defne Akçakayalıoğlu için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası gerçekleştirilen törene aile yakınları ile iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Törenin ardından genç kız, Ulus Mezarlığı’nda defnedildi. Miami’deki evinde ölü olarak bulunan Defne’nin, iki yıldır golf sporuyla bağlantılı olarak belinde oluşan stres kırığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI SÜRÜYORDU

Sabah’ın haberine göre, artan ağrılarından dolayı New York’ta bir doktora giden Defne’ye yakın zamanda ameliyat önerildi. Ancak Chicago Üniversitesi öğrencisi olan ve bir aydır Miami’de staj yapan genç kız, ameliyatı erteleyerek eğitimine devam etmeyi tercih etti. Defne’nin doktoru tarafından verilen güçlü ilaçların yanı sıra uyku problemleri için gece uyku hapı da aldığı bildirildi. Bu yüzden, genç yaşta kaybedilen Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm sebebi üzerine soru işaretleri bulunuyor. 19 yaşında hayata veda eden Defne’nin ölümü, ailesi ve yakın çevresi kadar cemiyet dünyasında da büyük bir üzüntü yarattı.